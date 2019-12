Accident pe strada Albișoara: Două persoane au ajuns la spital CHIȘINAU, 4 dec – Sputnik. Doua femei au ajuns la spital dupa ce mașinile in care se aflau au fost implicate intr-un accident rutier. © Photo: Facebook / Inspectoratul Național de Patrulare al IGPAccident grav in Capitala: O mașina a Poliției de Patrulare a fost grav avariata Ofițerul de presa al Poliției Capitalei Svetlana Scripnic a comunicat pentru Sputnik Moldova ca totul s-a intamplat in aceasta dimineața pe strada Albișoara din Capitala, cand o mașina de marca Skoda, condusa de un barbat de 42 de ani, s-a tamponat cu o un Renault, condusa de o șoferița de 39 de ani. Accident… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

