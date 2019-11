Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost la un pas de o tragedie, in urma unui accident rutier care a avut loc in Timiș, in aceasta seara. Autoturismul in care se aflau a ieșit in afara carosabilului și s-a rasturnat. Incidentul s-a petrecut in localitatea Balinț, in jurul orei 17.45. La locul accidentului s-au deplasat…

- Cinci persoane au fost la un pas de o tragedie, in urma unui accident rutier care a avut loc in aceasta seara, in Timiș. Patru persoane au fost transportate de urgența la spital, dupa ce un autoturism s-a izbit de un stalp. Accidentul s-a produs pe drumul dintre localitațile Cheglevici și Cherestur.…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata seara, pe DN66, in localitatea Bretea Strei din județul Hunedoara, dupa impactul dintre doua mașini. Potrivit polițiștilor, accidentul a fost provocat de un șofer baut, care a facut o depașire și a lovit alta mașina. Purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara, Bogdan…

- Accident rutier in vestul țarii. Doua persoane au fost ranite, iar una dintre ele a ramas incarcerata intr-o mașina rasturata la ieșire din Arad. Incidentul s-a produs pe DN79, langa Cartierul Verde din Arad. Autoturismul este rasturnat in afara carosabilului, doua persoane fiind ranite. Una dintre…

- Accident grav in vestul țarii. Doua persoane se afla in stare grava, incarcerate, in urma coliziunii dintre doua autoturisme. Incidentul a avut loc la ieșirea din Arad, spre Șofronea, in apropiere de Pito Trans. Doua persoane au ramas incarcerate. Una dintre ele a fost extrasa și se afla in stop-cardiorespirator.…

- Accident in apropiere de Timișoara. Trei autoturisme au fost avariate, iar doua persoane au fost transportate de urgența la spital, din cauza unui șofer grabit, care nu a pastrat distanța regulamentara. Incidentul in trafic s-a petrecut in Șag, pe E70. Barbatul in varsta de 50 de ani, care este vinovat…

- Un grav accident rutier a avut loc, duminica seara, in Timiș. Din cauza unui tanar șofer care a intrat in depașire fara sa se asigure, cinci persoane au fost ranite și transportate la spital, cu rani. Una dintre ele se afla in stare grava. Incidentul s-a ptrecut pe DN59, intre localitațile Șag și Jebel,…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident rutier care s-a petrecut duminica seara, in Timiș. Vina o poarta un șofer in varsta de 19 ani, care a efectuat o depașire fara a se asigura, iar la revenirea pe banda de mers a acroșat autoturismul depașit. Una dintre victime se afla in stare grava. Conducatorul…