Accident pe E85, la Căldărușanca | O victimă Traficul se desfașoara dirijat pe DN2 E85, in localitatea Caldarușanca, din cauza unui accident rutier. Se pare ca in eveniment sunt implicate doua autovehicule. O persoana este evaluata medical la acest moment. Tot la aceasta ora, traficul se desfașoara dirijat in municipiul Buzau, pe strada Caraiman, dupa un accident rutier. Aici, se pare ca sunt … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La ora transmiterii acestei știri, traficul se desfașoara dirijat pe DN1B, in localitatea Ulmeni, din cauza unui accident rutier. Din primele date, se pare ca un autovehicul a surprins și accidentat un pieton. In acest moment, persoana primește ingrijiri medicale. Traficul este dirijat și pe DJ203K,…

- Accident grav pe DN 1C Dej-Baia Mare. Un autoturism a fost acroșat de un autotren. Traficul rutier se desfașoara alternativ Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 1C Dej-Baia Mare, in zona localitații Buciumi, județul Maramureș, la ieșirea din curtea unui…

- Cu puțin timp inainte de ora 18:00, un apel la 112 semnala producerea unui accident rutier soldat cu o victima pe bulevardul Nicolae Balcescu din Buzau. Evenimentul rutier a avut loc pe trecerea de pietoni de la intersecția Balcescu – Soroca: Trafic dirijat in municipiul Buzau, pe bulevardul Nicolae…

- Un grav accident de circulație s-a produs marți dimineața, 5 decembrie 2023, la ieșirea din municipiul Buzau, pe DN2 E85. In urma coliziunii dintre doua autovehicule, șapte persoane au ajuns la spital. Traficul este dirijat.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2 Focsani Ramnicu Sarat, in apropierea localitatii Dumbraveni, judetul Vrancea, a avut loc o coliziune intre doua autovehicule. "In urma incidentului o persoana a decedat si alte doua au suferit leziuni, fiind transportate…

- „Drumul morții” a mai luat o viața. In aceasta seara, un vrancean in varsta de 42 de ani a decedar intr-un accident rutier produs pe E85, in afara localitații Caldarușanca. Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea un autoturism pe direcția Buzau catre București, un șofer…

- Un accident rutier a avut loc duminica pe DN 2 București - Urziceni. Patru autoturisme au fost implicate in eveniment. Infotrafic anunța ca nu sunt victime. Traficul se desfașoara dirijat.Traficul se desfașoara dirijat pe DN 2 București - Urziceni, in zona localitații Sinești, județul Ialomița, transmite…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei masini a avut loc in noaptea de vineri, 20 octombrie, in jurul orei 21.20, pe autostrada A1, pe sensul de deplasare spre Pitești, dupa cum a transmis Centrul InfoTrafic al IGPR.