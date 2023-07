Accident pe DN73A. Traficul este blocat Traficul rutier este blocat pe DN73A in acest moment, intre localitațile Rașnov și Zarnești ca urmare a unui accident rutier, in care a fost implicat un autovehicul. La fața locului sunt direcționate echipaje ale Poliției Rutiere și se efectueaza cercetari pentru stabilirea cauzelor și circumstanțelor in care s-a produs accidentul, urmand ca traficul sa se reia imediat dupa finalizarea activitaților desfașurate la fata locului și indepartarea de pe carosabil a autovehiculului avariat Poliția Brașov recomanda conducatorilor auto sa utilizeze varianta alternativa de drum – DJ112A Vulcan-Crstian… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

