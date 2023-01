Accident pe DN66. Un șofer de tir a făcut praf un stâlp de electricitate și gardul la trei case La data de 11 ianuarie 2023, in jurul orei 20:40, un barbat in varsta de 44 de ani, din judetul Alba, in timp ce conducea un autotren pe DN 66, pe raza localitatii Batiz, a pierdut controlul direcției de mers si s-a rasturnat in afara partii carosabile, distrugand un stalp de electricitate și gardurile imprejmuitoare a trei imobile.

In urma accidentului rutier a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto. In cauza, politistii au intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de vatamare corporala din culpa. IPJ Hunedoara Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

