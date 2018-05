Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Doua persoane au murit si alte patru sunt ranite, intre care doua grav, dupa ce o masina a intrat pe contrasens duminica, pe Drumul National 1, la iesirea din Codlea, judetul Brasov, si s-a izbit de alta. Doua autoturisme s-au ciocnit, duminica, pe DN1, in judetul Brasov, in urma incidentului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 7, in localitatea Draganu Olteni, judetul Arges, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate un autoturism si un autocar.Potrivit anchetatorilor, cauza producerii a fost neasigurarea la schimbarea directiei…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 72 Targoviste- Gaesti, in localitatea Viisoara, judetul Dambovita, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 5 autoturisme. Cauza producerii a fost nepastrarea distantei de siguranta, in urma…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 39, in zonalocalitatii Costinești, judetul Constanta, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme. Cauza producerii a fost neadaptarea vitezei la conditiile unui carosabil umed, iar in urma…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in dimineața zilei de marți, 25 iulie, a avut loc un accident auto pe DN11, in județul Bacau, soldat cu un mort și un ranit. Astfel, potrivit sursei citate, pe DN11 Onesti – Brasov, la km 98+500 de metri, in zona localitatii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 58, in apropiere de localitatea Soceni, judetul Caras Severin, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism si un autocamion.Cauza producerii a fost pierderea controlului volanului de catre…

- UPDATE ora 15:15 – Circulatia rutiera a fost reluata pe DN12C, pe ambele sensuri de mers. Circulatia rutiera a fost blocata pe ambele sensuri, in localitatea Bicaz Chei, judetul Neamt, din cauza unui accident rutier. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN12C,…