Accident pe DN 7 în sat Bâldana, comuna Tărtășești Accident pe DN 7 in sat Baldana, comuna Tartașești, la fața locului au ajuns imediat pompierii de la Garda Racari cu o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD și SAJ Dambovița cu un echipaj medical. La locul evenimentului a fost identificat un autoturism in afara parții carosabile și doua persoane ranite ușor, conștiente, care [...] The post Accident pe DN 7 in sat Baldana, comuna Tartașești first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

