Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier a fost blocat mai bine de doua ore, la iesire din Buzau spre Braila, pe DN2B, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un camion incarcat cu nisip si un autoturism. Ambii soferi au fost raniti in urma coliziunii.

- Traficul rutier a fost blocat mai bine de doua ore, la ieșire din Buzau spre Braila, pe DN2B, din cauza unui accident rutier in care au fostimplicate un camion incarcat cu nisip și un autoturism. Ambii șoferi au fost raniți in urma coliziunii. In timp ce conducea un autoturism pe direcția Buzau catre…

- Ziarul Unirea Șofer din Alba implicat intr-un ACCIDENT rutier pe DN 74, intre Abrud și Brad. 4 persoane, ranite dupa coliziunea unei mașini cu o autoutilitara Un accident rutier in care a fost implicat și un conducator auto din județul Alba a avut loc joi, 26 noiembrie, pe DN74, intre Abrud și Brad.…

- Un accident rutier s-a produs luni, in jurul orei 11:50, pe DJ 107 H, intre localitațile Cricau și Tibru. Din primele informații, o mașina a intrat intr-un șanț. Un pasager din autovehicul și o persoana care curața șanțul au fost ranite. Potrivit IPJ Alba, din primele date se pare ca un autovehicul…

- Circulatia pe DN 58, din judetul Caras-Severin, este oprita sambata din cauza unui accident rutier care s-a soldat cu trei victime. The post Accident rutier in vestul țarii. Trei persoane au fost ranite in urma impactului dintre doua mașini. Traficul complet blocat appeared first on Renasterea banateana…

- Ziarul Unirea ACCIDENT RUTIER pe DN74: O autoutilitara s-a rasturnat pe carosabil. Traficul este ingreunat Un accident rutier a avut loc joi, in jurul orei 11:30, pe DN74, intre localitațile Feneș și Poiana Ampoiului. Potrivit IPJ Alba, este vorba despre o autoutilitara care s-a rasturnat pe partea…

- Traficul rutier este blocat, duminica seara, pe DN 11, Brașov-Targu Secuiesc, unde a avut loc un accident in care au fost implicate trei mașini. Cinci persoane primesc ingrijiri medicale la fața locului, informeaza Mediafax.Potrivit IPJ Brașov, accidentul a avut loc pe DN 11, la 11+600 m.…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut miercuri dupa-amiaza in municipiul Blaj. Din primele date, accidentul s-a petrecut in intersecția strazilor Mitropolit Vancea și Iuliu Maniu. Au fost implicate doua autoturisme. Potrivit IPJ Alba, cauza probabila de producere a accidentului…