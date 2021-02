Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Cluj a anunțat faptul ca in jurul orei 13:45 a avut loc un accident rutier in localitatea Gheorgheni. „Accidentul este la inteesectia drumului Gheorgheni cu

- Accidentul s-a produs in zona viaductului Labalon.Din fericire, șoferul, care a suferit un traumatism la membrul superior, este conștient și cooperant. Acesta a fost predat de catre paramedicii SMURD unui echipaj de ambulanța și s-a ales cu un dosar pentru vatamare din culpa, potrivit Realitatea de…

- UPDATE 2: La volanul mașinii care a produs accidentul de pe strada Octav Hagiu, din municipiul Huși, este cadru militar. Omul in varsta de 33 de ani s-a ales cu un dosar penal, pentru savarșirea infracțiunii de vatamare corporala din culpa. Se pare ca barbatul, in momentul in care s-a produs accidentul,…

- Mijlocașul danez Mikkel Duelund, 23 de ani, nu va mai juca pana la jumatatea lunii ianuarie din cauza consecințelor COVID-19. „Am trait un sentiment inspaimantator. Era ceva in interiorul meu care imi impiedica organismul sa funcționeze”. O situație delicata pentru Mircea Lucescu la Dinamo Kiev. Focarul…

- Accidentul s-a produs chiar in startul Marelui Premiu al Bahreinului, dupa ce Romain Grosjean a intrat in coliziune cu un competitor. Bolidul lui Grosjean a lovit bariera cu o viteza de peste 225 km/h. Monopostul a spulberat parapetul, s-a rupt in doua și a luat foc instantaneu.

- O fetița de șase ani din orasul rus Tomsk a cazut de la etajul patru al blocului in care locuia, dar a supravietuit ca prin minune dupa ce a ajuns pe un morman de zapada care i-a atenuat caderea. Accidentul a fost surprins de o camera de supraveghere.

- Un șofer de camion a intrat, in urma impactului cu o mașina, intr-o casa din localitatea nemțeana Balțatești. O fata de 16 ani a fost prinsa sub daramaturi, iar șoferul a ramas incarcerat, potrivit Mediafax. Potrivit ISU Neamț, pompierii au fost inștiințati despre un accident rutier produs…