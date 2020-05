Stiri pe aceeasi tema

- Doi angajati ai Primariei Lugoj au fost transportati de urgenta, sambata seara, la Timisoara dupa ce testele efectuate de medici au confirmat faptul ca sunt infestati cu coronavirus. Informatiile au fost confirmate de catre reprezentanti ai Primariei Lugoj. Sursele Lugoj Info sustin ca cele doua persoane,…

- Un barbat platește pentru pentru imprudența facuta in trafic. Nu doar ca s-a ales cu dosar penal, insa a ramas fara carnet de șofer, autoturismul i-a fost distrus și a ajuns la spital, ranit fiind, in urma unui accident rutier, petrecut azi dupa-amiaza, la Timișoara. Barbatul in varsta de 52 de ani…

- Accident in lanț, in aceasta dupa-amiaza, in Calea Șagului din Timișoara. Vina pentru producerea incidentului o poarta… doi șoferi. Carambolul s-a produs pe fondul nepastrarii distanței regulamentare intre autovehicule. O femeie in varsta de 25 de ani, care circula pe Calea Șagului, in direcția Șag,…

- Doua vehicule s-au ciocnit in aceasta seara pe DN 79, la ieșirea din Șimand spre Arad, traficul intre Oradea și Arad fiind blocat. Apelul la 112 anunța posibile victime incarcerate, astfel ca la fața locului s-au deplasat, din partea ISU Arad, un echipaj de stingere, un echipaj de descarcerare ușoara,…

- Accident in lanț, aproape de Timișoara. Patru autovehicule au fost avariate, iar doua persoane au fost ranite, una dintre ele fiind incarcerata. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 12.50, in localitatea Șag. Trei autoturisme și o autoutilitara au fost avariate, iar șapte persoane au fost implicate…

- Accident rutier in lanț, azi dupa-amiaza, in Calea Șagului din Timișoara. Patru autoturisme au fost avariate, iar trei persoane au ajuns la spital, cu rani. Incidentul a avut loc in jurul orei 15.30, in Calea Șagului. Patru autoturisme, in care se aflau șapte persoane, au fost avariate. Trei dintre…