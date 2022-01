Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost ranita, marți seara, pe trecerea de pietoni de o mașina a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București. Accidentul s-a produs in zona Pipera – Voluntari, județul Ilfov. Victima a fost dusa la Spitalul Floreasca. Comunicatul Poliției despre accident: La data de 25 ianuarie a.c.,…

- Luni, 6 decembrie a.c., in jurul orelor 17:06 polițiștii au fost sesizați prin apelul 112 de catre o femeie cu privire la faptul ca, in comuna Olanu, județul Valcea s-a produs in eveniment rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. Din primele informații, polițiștii au constatat faptul ca…

- La fata locului au intervenit mai multe echipaje medicale si de Politie. Potrivit reprezentanților Ambulanței Vaslui, femeia in varsta de 39 ani a suferit un traumatism craniofacial, un traumatism de bazin și o fractura deschisa la gamba dreapta.Victima este conștienta și coerenta, fiind transportata…