Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit si altul a fost ranit, miercuri dimineata, intr-un accident rutier petrecut pe A1, in care au fost implicate doua TIR-uri. In urma accidentului, circulatia pe prima banda pe sensul Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 21, a fost restrictionata, in zona localitatii Bolintin Vale din judetul…

- Accident grav inregistrat, miercuri dimineața, pe Autostrada A1, intre doua tiruri care au intrat in coliziune. O persoana a decedat in urma impactului, iar traficul este restricționat in zona. Circulația este restricționata(banda unu) pe autostrada A1 București – Pitești, pe sensul catre capitala,…

- Un accident mortal a avut loc, miercuri dimineața, pe autostrada București-Pitești. Un om a murit, dupa ce 2 TIR-uri s-au lovit, in porțiunea de șosea din zona localitații Bolintin Vale. Traficul este restricționat pentru efectuarea cercetarilor. ”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției…

- Traficul este restricționat in zona respectiva, reluarea circulație facandu-se in maxim 45 de minute.”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, circulația este restricționata(banda unu) pe autostrada A1 București - Pitești, pe sensul catre capitala, la kilometrul…

- O mașina a fost strivita sub un camion, miercuri de dimineața, pe Autostrada A1, in sensul de mers spre Pitești. Autoturismul era pe banda de urgența și la volan se afla un cunoscut samvamontist argeșean, care a murit, scrie Observator News . Trei vehicule, doua autoturisme și un camion care tracta…

- Așa cum v-am informat, astazi a avut loc un accident rutier pe autostrada București – Pitești in care și-a pierdut viața un barbat de 45 de ani. Acesta lucra la Serviciul Public de Salvamont Argeș. „Dumnezeu sa-l ierte pe colegul nostru GEANTA MIRCEA care azi dimineața, la doar 45 de ani, a murit pe…

- Doua persoane au fost ranite usor, iar traficul se desfasoara cu dificultate luni dimineata, in urma unui accident in care au fost implicate patru masini, pe sensul catre Bucuresti al autostrazii A1. ”Circulatia este restrictionata pe a doua banda pe Autostrada A1, la kilometrul 15, pe sensul…

- O ambulanța ce se deplasa, duminica dimineața, pe un drum județean din Tulcea, a fost implicata intr-un accident rutier. Ambulanța a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un copac. Șoferul și o asistenta medicala au fost raniți.. „Din primele verificari, a reieșit ca un barbat de 57 de ani din Tulcea,…