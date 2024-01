Accident pe autostrada A1 Sibiu-Boița: Mai multe autoturisme implicate. Traficul rutier este deviat pe altă rută Accident pe autostrada A1 Sibiu-Boița: Mai multe autoturisme implicate. Traficul rutier este deviat pe alta ruta Un accident rutier a avut loc duminica, 7 ianuarie, in jurul orei 12.30, pe Autostrada A1, in zona localitații Boița. Din primele informații, in accidentul rutier sunt implicate mai multe autoturisme. Traficul rutier pe direcția Valcea – Sibiu este deviat pe DN7. La fața locului sunt prezeți polișiștii și echipajele de prim ajutor. La fața […] Citește Accident pe autostrada A1 Sibiu-Boița: Mai multe autoturisme implicate. Traficul rutier este deviat pe alta ruta in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

