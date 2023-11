Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 26.11.2023, in n urma apelului primit pe SNUAU 112, pompierii au fost solicitați sa intervina pentru asigurarea masurilor PSI și de prim ajutor in urma unui accident rutier produs pe A1 km 431. A fost alertata Stația de Pompieri Faget și s-a dispus trimiterea la locul intervenției a unei autospeciale…

- Incident in trafic, in aceasta dimineața, la ieșirea de pe autostrada A1 spre Coșevița, la limita județelor Hunedoara și Timiș. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. „Pompierii Garzii de Intervenție Dobra au intervenit in aceasta dimineața cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma la ieșirea de…

- Barbat talharit și amenințat cu pistolul pe Autostrada 1 de doua persoane luate la ocazieUn barbat a fost agresat și amenințat cu pistolul pentru a i se fura 430 de lei și mașina de doua persoane pe care le luase la ocazie. Incidentul a avut loc marți in zona industriala din Chiajna, adiacenta cu…

- Ancheta a polițiștilor de frontiera in cazul unei tinere de 36 de ani, in Timiș. Oamenii legii fac verificari dupa ce au prins-o pe femeie ca transporta 10 migranți cu mașina. Strainii vroiau sa ajunga ilegal in vestul Europei.

- Politistii si procurorii au facut perchezitii in judetele Timis, Mehedinti si Cluj, intr-un dosar de trafic de droguri. Un barbat a fost prins in flagrant in timp ce transporta cocaina, iar la perchezitii s-au gasit cocaina, cristal, dar si alte droguri. Anchetatorii susțin ca membrii gruparii vizate…

- Incidentul s-a produs, miercuri, pe autostrada A1, intre Simeria și Oraștie, in județul Hunedoara, iar șoferul, care se afla singur in mașina, a reușit sa se salveze, informeaza News.ro.„Pompierii deveni au fost solicitati sa intervina pe autostrada A1, intre localitatile Simeria si Orastie, unde a…

- Pompierii au intervenit de urgenta in aceasta dimineata pe autostrada A1, in dreptul localitatii Turdas, din judetul Hunedoara. Un autoturism s-a aprins ca o torta dupa impactul cu un autotren, din fericire soferul masinii nu a fost ranit. Incidentul a avut loc intre localitațile Simeria și Oraștie,…

- Incidentul a avut loc luni dimineașa, in jurul orei 05.00, pe A1, intre ieșirea spre Lazaret și Mediaș, in județul Sibiu. Mașina care se deplasa pe contrasens a fost evitata razant de un șofer care circula reglamentar și care avea camera de bord pornita.