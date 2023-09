Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Garzii de intervenție Gilau, Punctul de Lucru Florești și a Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un grav accident rutier petrecut pe raza localitații Capușu Mare. La fața locului acționeaza o autospeciala cu modul de descarcerare, doua echipaje SMURD și doua…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut pe Bulevardul Eroilor din municipiul Cluj-Napoca. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au gasit un autoturism și o motocicleta avariate. O femeie…

- Sambata seara, un motociclist a fost ranit in urma unui accident pe o strada din Cluj-Napoca. ISU Cluj a intervenit la fața locului. “Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta seara la un accident rutier petrecut pe strada Stadionului din municipiul Cluj-Napoca. La fața…

- In aceasta dimineața, pompierii au intervenit la un accident rutier petrecut pe strada Arinilor din Cluj-Napoca, in urma caruia, un barbat a fost transportat la spital. Pompierii de la Detașamentul 2 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu puține momente la un accident rutier petrecut pe strada Arinilor.…

- Patru mașini s-au ciocnit in urma cu puține momente la Cluj in apropiere de Vivo. “Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe Calea Florești. Din primele informații, in accident sunt implicate patru autoturisme, dintre care unul este…

- In urma cu o jumatate de ora a avut loc un accident rutier in satul Aiton. Potrivit informațiilor obținute de TurdaNews, o mașina s-a raturnat in șanț. La fața locului acționeaza o autospeciala de la Detașamentul de Pompieri Turda, o ambulanța SMURD de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca, și o ambulanța SAJ.…

- Un barbat din Cluj-Napoca este ranit grav, dupa ce o țeava a cazut peste el, provocandu-i multiple traumatisme. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente pentru a elibera o persoana peste care a cazut o țeava pe strada Tiberiu Popoviciu. Victima este un barbat in varsta…

- In timp ce lucrau la reabilitarea tavanului unui imobil dintr-o localitate din Cluj, muncitorii s-au trezit cu tavanul prabușit peste ei. Pompierii clujeni intervin in aceste momente cu 3 autospeciale și 4 ambulante SMURD. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente…