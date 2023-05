Stiri pe aceeasi tema

- Accident mortal in vestul țarii, traficul rutier a fost restricționat. In aceasta dupa-amiaza, pe DN 6, in localitatea Constantin Daicoviciu s-a produs un accident rutier in care au fost implicate 5 autoturisme, soldat cu decesul unei persoane și ranirea altor patru.

- Din primele date de la fața locului se pare ca este vorba de o coliziune intre trei autovehicule, la acest moment o persoana este evaluata medical. Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre autoturismul condus pe direcția Ramnicu Sarat catre Focșani de catre un…

- Azi-noapte, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, soldat cu decesul unei persoane. Din primele verificari efectuate, a rezultat faptul ca, un barbat de 55 de ani, din localitatea Ramnicu Valcea, județul Valcea, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN 64, in localitatea…

- Un grav accident de circulație, soldat cu moartea unei persoane, a avut loc in cursul acestei dimineți pe ruta Florești-Cluj-Napoca. ISU Cluj anunțat in dimineața de luni, 10 aprilie o intervenție la un grav accident rutier petrecut in comuna Florești, județul Cluj in care au fost implicate doua autoturisme,…

- Un accident moto a avut loc in cursul zilei de vineri, 7 Aprilie 2023, ora 22:10, pe strada Postavarului din municipiul Bucuresti.Din primele informatii, un accident moto a avut loc pe strada Postavarului, unde conducatorul unui autoturism a patruns pe contrasens intrand in coliziune frontala cu o motocicleta.…

- FOTO| ACCIDENT rutier pe DN1 la ieșire din Sebeș: Doi raniți dupa o coliziune intre doua mașini. Trafic ingreunat FOTO| ACCIDENT rutier pe DN1 la ieșire din Sebeș: Doi raniți dupa o coliziune intre doua mașini. Trafic ingreunat Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de luni, 3 aprilie, in jurul…

- O femeie in varsta de 62 de ani a murit in urma unui accident feroviar petrecut in orașul Buzau, la ieșirea spre Braila, marți. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Trafic dirijat in municipiul Buzau, pe bulevardul Nicolae Balcescu, din cauza unui accident rutier. Din primele date de la fața locului, este vorba despre o coliziune intre doua autoturisme. O persoana ar necesita ingrijiri medicale.