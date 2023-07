Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna din Alba a doborat mai multi copaci pe DN 67C (Transalpina), la 20 km de barajul Oasa. Un arbore a cazut peste o masina si doua persoane au fost ranite grav, pe Valea Sebeșului. Ulterior, una dintre acestea, o femeie in varsta de 64 de ani, a murit. Traficul rutier este oprit, la aceasta […]

- O femeie in varsta de 64 de ani a murit, iar un barbat a fost ranit dupa ce un arbore a cazut, miercuri, peste o mașina pe Transalpina, in urma unei vijelii, a anunțat ISU Alba. Traficul este blocat pe DN 67C, intre Tau si barajul Oasa, precizeaza autoritațile.

- Din cauza vantului puternic, mai mulți copaci au cazut pe DN 67C, in județul Alba. S-a dat alerta in randul salvatorilor, dupa ce, din primele informații, un arbore a picat pe o mașina. Un copac a cazut peste un autoturism in care s-ar fi aflat doua persoane, acestea fiind ranite, iar alte patru masini…

- Un autoturism cu patru persoane, care se deplasa pe Transalpina - DN 67C, intre Șugag și Barajul Oașa, a fost avariat de un copac cazut pe carosabil. Zona din Alba este afectata fenomene meteo extreme, traficul rutier fiind oprit.

- O fetita de noua ani a ajuns la spital dupa ce a cazut de pe balotii de paie transportati de un autoturism. Accidentul a avut loc luni, in localitatea Horea din județul alba. Fetița a fost preluata de un elicopter SMURD si transportata la spital, a anuntat ISU Alba.

- FOTO: Un tanar de 23 de ani din Alba, implicat intr-un accident rutier la Cluj provocat de un barbat de 80 de ani Un barbat de 80 de ani a provocat un accident rutier, in Cluj Napoca, iar mașina pe care a avariat-o este a unui tanar de 23 de ani din Alba. Mai mult de atat, o femeie in varsta de 75 de…

- Tanar din Alba, trimis in judecata dupa ce a provocat un accident mortal. A baut la un majorat apoi s-a urcat la volanul mașinii Un tanar din Alba a fost trimis in judecata pentru ucidere din culpa, dupa ce s-a urcat beat la volan și a provocat un accident rutier, in urma caruia un barbat a decedat. …

- Patru copii si o femeie au fost raniti dupa ce microbuzul in care se aflau a intrat intr-un stalp. Accidentul a avut loc la Suceava, a transmis ISU Suceava, citat de Agerpres. In autovehicul se aflau doi adulti si patru minori. Microbuzul a intrat in stalp in zona statiei Iric. La fata locului au intervenit…