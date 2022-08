Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vrancea a fost implicata intr-un accident mortal in comuna Filipești, județul Bacau. Conform realitatea.net, un barbat de 49 de ani a fost accidentat grav de o autospeciala ISU, luni seara, pe trecerea de pietoni. Unul dintre subofițerii ISU…

- In acest weekend prelungit, Gruparea de Jandarmi Mobila „Alexandru cel Bun” Bacau a desfașurat misiuni in 17 localitați de pe raza județelor Bacau, Vrancea, Neamț, Botoșani, Vaslui, Suceava și Galați și a acționat, atat independent cat și in sistem integrat, pentru asigurarea și menținerea ordinii și…

- O femeie in varsta de 48 de ani a murit, vineri, intr-un cimitir din Satu Mare, dupa ce mașina pe care nu o asigurase in panta a trecut peste ea, relateaza ziarul local PresaSM. Tragedia a avut loc vineri dimineața, intr-un cimitir din localitatea Gherța Mica, din județul Satu Mare. Femeia a parcat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2, in localitatea Filipesti, judetul Bacau, un autoturism a luat foc in mers, pe fondul unei defectiuni tehnice. Nu au rezultat victime. Circulatia rutiera a fost oprita pe ambele sensuri de mers pana la stingerea incendiului,…

- O persoana a decedat, iar alta a fost ranita, fiind transportata la spital, in urma unui accident care s-a produs vineri pe DN 12A Onesti-Miercurea Ciuc, in apropierea comunei Agas, judetul Bacau. Potrivit ISU Bacau, in urma coliziunii dintre doua autoturisme au rezultat doua victime. ”Prima victima…

- Asociația Nevazatorilor din Bacau a organizat marți, 5 iulie, la Sala Ateneu a Filrmonicii „Mihail Jora”, Concursul de interpretare muzicala rezervat artiștilor amatori cu deficiența vizuala „Festivalul Ion Blajan”. Pe scena festivalului au evoluat 30 de artiști amatori din Arad, Brașov, Botoșani, Iași…

- Aseara, 25 iunie 2022, un accident rutier s-a produs la intersecția de langa Iulius Mall. UPDATE: Mașina cu numere de inmatriculare de Neamț este vinovata de producerea accidentului. Șoferul autoturismului a vrut sa vireze la stanga și nu s-a asigurat. Astfel, a intrat in coliziune cu un alt autoturism.…