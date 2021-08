Stiri pe aceeasi tema

- Asigurare zona accident rutier pe DN1 A, in Cheia in care sunt implicate o cisterna și un autoturism. In eveniment sunt implicate 4 persoane. In urma impactului o persoana din autoturism a ramas incarcerata. Din primele informații este inconstienta. Cisterna este incacata cu motorina și benzina,…

- Accident pe DN1 A, in judetul Prahova. O cisterna plina cu benzina și motorina s-a izbit de o mașina. In accident sunt implicați 3 adulți și un copil, o persoana fiind incarcerata, in stare critica, anunța Mediafax. Accidentul s-a produs duminica dupa-amiaza pe DN1 A, in Cheia. Sunt implicate…

- Traficul rutier a fost intrerupt temporar joi seara pe șoseaua Cluj-Napoca – Gherla, in zona localitații Jucu, județul Cluj, din cauza unui accident rutier. In jurul orei 19.45, un autoturism a lovit un autotren staționat in afara șoselei. Un pasager din autoturism a fost ranit grav, fiind solicitat…

- Un accident mortal s-a produs pe DN1C, in localitatea Jucu, intre un ansamblu de vehicule și un autoturism. Din verificarile preliminare rezulta faptul ca autoturismului care se deplasa in direcția municipiului Cluj-Napoca a intrat in coliziune cu ansamblul de vehicule aflat in staționare, partial pe…

- Un accident in care au fost implicate o mașina și un tractor a avut loc marți pe DN 38, in județul Constanța. O femeie de 68 de ani a murit in urma impactului, iar șoferul tractorului a fugit de la locul accidentului, potrivit mediafax.ro. Potrivit IPJ Constanța, in accidentul produs pe DN…

- Un accident mortal a avut loc in localitatea Topolog din Tulcea. Un șofer in varsta de doar 18 ani a spulberat un copil de 12 ani. Micuțul a murit pe loc, scrie realitateadetulcea.net. La fața locului s-au prezentat mai multe echipaje de poliție, dar și un echipaj de ambulanța care a inceput manevre…

- Un accident cumplit a avut loc in Africa de Sud. O cisterna plina cu combustibil a explodat dupa ce s-a ciocnit cu un autocar si mai multe autoturisme. In urma incidentului, cel putin sapte persoane au murit si 30 au fost ranite. O cisterna plina cu combustibil a explodat in urma unui accident cumplit.…