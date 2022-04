Accident mortal în Gălbinași Accident grav pe Șoseaua Brailei, sambata dimineața. Un autoturism condus pe direcția Buzau-Braila de catre un șofer in varsta de 36 de ani, din Galați, a intrat in coliziune cu un autocamion de mare tonaj, care circula in fața sa, la volanul caruia se afla un șofer in varsta de 59 de ani, din Prahova. … Articolul Accident mortal in Galbinași apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

