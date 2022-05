Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 23 de ani si-a pierdut viata, iar o fata de 19 ani a fost ranita grav, duminica dimineata, intr-un accident produs pe DN 17, in localitatea Reteag din judetul Bistrita-Nasaud, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Tanarul decedat era din Suceava si conducea masina care s-a…

- Un tanar de 23 de ani si-a pierdut viata, iar o fata de 19 ani a fost ranita grav, duminica dimineata, intr-un accident produs pe DN 17, in localitatea Reteag din judetul Bistrita-Nasaud. Tanarul decedat era din Suceava si conducea masina care s-a rasturnat dupa ce a lovit un podet, iar fata este din…

- Un tanar de 23 de ani si-a pierdut viata, iar o fata de 19 ani a fost ranita grav, duminica dimineata, intr-un accident produs pe DN 17, in localitatea Reteag din judetul Bistrita-Nasaud. Tanarul decedat era din Suceava si conducea masina care s-a rasturnat dupa ce a lovit un podet, iar fata este din…

- Un accident mortal a avut loc azi-noapte, in jurul orei 3:40, pe DN17, in localitatea Reteag. La locul evenimentului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de un tanar de 23 de ani, din Suceava, in timp ce se deplasa prin Reteag, dinspre Beclean inspre Dej, a parasit partea carosabila…

- Un grav accident de circulație a avut loc noaptea trecuta, in localitatea Reteag. Un tanar din Suceava a luat in plin un podeț, dupa care s-a rasturnat cu autoturismul. Acesta a fost gasit de echipajele medicale fara suflare, iar o alta tanara din mașina a fost și ea grav ranita. Accidentul a avut loc…

- Un barbat și-a pierdut viața intr-un accident grav care a avut loc luni, 11 aprilie, in jurul orei 14:00 in apropiere de Bonțida in localitatea Rascruci, județul Cluj. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cuj-Napoca inervin la fața locului, alaturi de un echipaj SAJ.„Pompierii din cadrul Detașamentului…

- O persoana a murit si alta a fost grav ranita intr-un accident in care au fost implicate trei trei autovehicule, produs pe DN 2E, joi, pe raza localitatii Cornu Luncii, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, in accident au fost implicate…

- Un eveniment tragic a avut loc in Belgia, dupa ce un roman s-a stins din viața, in urma unui grav accident. Un conațional a prezentat rani grave și a fost transportat de urgența la spital. O ancheta a fost deschisa pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul.