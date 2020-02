Accident lângă Conte, o mașină a lovit balustrada podului peste Canalul Morii Doua autovehicule, un Ford și un Mitsubishi, au fost implicate intr-un accident produs vineri dimineața in jurul orei 10 la Gherla, la intersecția de langa Conte. Martori ai evenimentului au povestit ca un șofer care circula pe strada Gelu, pe direcția spre parc, ajuns in intersecție nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

