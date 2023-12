Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu la un apartament situat la etajul 6 al unui bloc de locuinte din municipiul Brașov. situat pe B-dul Griviței. „La fața locului s-au deplasat 3 autospeciale de stingere, 2 autoscari și un echipaj SMURD. Au fost evacuate mai multe persoane de la etajele superioare. Se intervine pentru localizarea…

- Din cauza vantului puternic, acoperișul unui bloc din municipiul Fagaraș s-a desprins. La fața locului s-au deplasat o autoscara, un echipaj pentru descarcerare si un echipaj SMURD, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, maior Ciprian Sfreja. Se intervine…

- In aceasta dimineața, la Primaria Brașov a avut loc un exercițiu de evacuare și intervenție in cazul unui incendiu. Au intervenit: un echipaj de pompieri cu o autospeciala din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența al Județului Brașov, Detașamentul 1, un echipaj SMURD și angajații Serviciului…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati in aceasta dimineata, 15 octombrie 2023, cu privire la un acccident rutier cu doua autovehicule implicate si o victima, in Constanta, varianta Ovidiu, dupa trecerea de pietoni de la Leroy…

- FOTO Langa noi: Accident cu trei mașini la Zvoriștea. Cinci victime, un adolescent de 16 ani a ramas incarcerat Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc, miercuri seara, pe raza comunei Zvoristea, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Cinci persoane au fost ranite, duminica dupa-amiaza, in urma unei coliziuni intre trei autoturisme, pe raza localitatii Milisauti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, la fata locului s-au deplasat pompierii militari, cu o autospeciala…

- FOTO Langa noi: Tragedie la Suceava! Un barbat a murit și o femeie a ajuns la spital in stare grava in urma unui accident O persoana a murit si o alta a fost grav ranita in urma unui accident care a avut loc, vineri dimineata, la iesirea din municipiul Suceava spre localitatea Adancata, au anuntat reprezentantii…