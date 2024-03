Accident la Vedea, cu doi răniți. Unul a ajuns la spital Un eveniment rutier a avut loc marți, 26 martie, in Argeș. Pompierii au intervenit pentru asigurarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor in cazul unui accident produs la Vedea, in care au fost implicate doua autoturisme. Citește și: VIDEO. Competiție de conducere defensiva intre polițiștii argeșeni La aceasta intervenție au fost mobilizate un echipaj SMURD […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

