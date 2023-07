Accident la Timișoara – o motocicletă a lovit un tânăr care traversa pe roșu Un barbat in varsta de 38 de ani a condus o motocicleta pe strada F.C. Ripensia din municipiul Timișoara, dinspre strada Eroilor spre strada Michelangelo, iar la intersecția cu strada Aleea Studenților a surprins și accidentat un tanar in varsta de 24 de ani, angajat in traversarea drumului public, pe trecerea pentru pietoni pe culoarea roșie a semaforului electric. In urma impactului, a rezultat ranirea ușoara a tanarului in varsta de 24 de ani și a pasagerei de pe motocicleta, o femeie in varsta de 44 de ani. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. A fost intocmit… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

