Accident la Țigmandru Asigurare masuri PSI in urma producerii unui accident rutier intre doua autoturisme, in localitatea Tigmandru, strada Principala. Intervin pompieri militari din cadrul Detașamentului Sighișoara. Circulația de desfașoara pe un singur sens de mers. In urma reevaluarii medicale s-au stabilit urmatoarele: au rezultat patru victime – una de cod roșu, doua de cod galben și una de cod verde. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

