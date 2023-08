Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav azi pe Bulevardul Liviu Rebreanu la intersectia cu strada Drubeta, in Timisoara. Un sofer a intrat in intersectie si s-a ciocnit cu o alta masina. Conducatorul celei din urma a fost ranit. Un barbat in varsta de 53 de ani conducea masina pe Bd. Liviu Rebreanu iar la intersecție cu strada…

- Pompierii Secției Ilia au intervenit astazi cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD, pe autostrada A1, km 371, sens de mers Ilia – Deva, unde a avut loc un accident rutier. „La locul evenimentului, pompierii au constatat faptul ca, un autoturism…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza lucrarilor de frezare și asfaltare efectuate pe DN 68A, intre localitațile Margina și Coșava, județul Timiș, se circula in condiții de aglomerație, in coloana, la ieșirea de pe Autostrada A1 pe sensul Nadlac…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, pe autostrada A1, la ieșirea spre Lugoj pe A6. Un barbat a fost ranit dupa ce autocamionul pe care il conducea a ieșit de pe șosea. „Un barbat, in varsta de 54 ani, a condus un autotren dinspre autostrada A1 spre A6, iar la un moment dat la km […] Articolul…

- Accident cu o victima, duminica, pe autostrada Timișoara – Deva, la coborarea din apropierea localitații timișene Margina. O persoana a fost ranita și cinci autovehicule au fost implicate, iar in urma impactului unul dintre autoturisme a luat foc.

- Traficul este oprit sambata dupa-amiaza pe Autostrada A1, in zona localitații Margina, județul Timiș, unde a avut loc un accident in care au fost implicate trei mașini.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A1 Deva - Nadlac, la kilometrul 426,…

- Doua noi spații moderne de servicii au fost deschise pe A1 de la 1 iunie. Cele doua spații de servicii sunt amplasate pe tronsonul Timisoara – Lugoj la km 500+596 (stanga și dreapta), in zona localitații Giarmata. Acestea ofera o serie de dotari moderne: 190 locuri de parcare pentru autoturisme (70…