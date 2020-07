Accident la Dăbâca cu două mașini, una s-a răsturnat, pasagerii teferi Un accident rutier s-a produs joi dimineața in jurul orei 8 la Dabaca. In urma unei coliziuni, doua autovehicule au fost avariate, iar unul s-a rasturnat in afara șoselei. In urma apelului 112, au intervenit o autospeciala a pompierilor și un echipaj de Ambulanța. Pompierii au gasit la locul evenimentului cele doua autovehicule avariate, dintre … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

