Accident la Brăești: Bărbat de 61 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a ajuns cu mașina în șanț Accident la Braești: Barbat de 61 de ani a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a ajuns cu mașina in șanț Un barbat in varsta de 61 de ani a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce mașina pe care o conducea a parasit partea carosabila și a ajuns intr-un șanț, au anunțat responsabilii ISU Botoșani care au ajuns urgent la fața locului. Evenimentul s-a produs pe raza localitații Braești, in aceasta dimineața, in urma cu […] Citește Accident la Braești: Barbat de 61 de ani a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a ajuns cu mașina in șanț in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

