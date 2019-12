Stiri pe aceeasi tema

- Trei autoturisme au fost avariate grav intr-un accident rutier provocat de un tanar neatent la volan. Accidentul a avut loc in localitatea Foeni, iar o persoana a fost ranita și transportata la spital. Incidentul a avut loc pe DJ593, in Foeni. Neatent la volan, un tanar de 18 ani a intrat intr-un autoturism…

- Cinci persoane au fost la un pas de o tragedie, in urma unui accident rutier care a avut loc in aceasta seara, in Timiș. Patru persoane au fost transportate de urgența la spital, dupa ce un autoturism s-a izbit de un stalp. Accidentul s-a produs pe drumul dintre localitațile Cheglevici și Cherestur.…

- Doua trenuri s-au ciocnit frontal in Bangladesh, in dimineața de marți, ucigand cel puțin 15 oameni și ranind mai mult de 40, transmit oficialii, potrivit channelnewsasia.com. Accidentul a avut loc atunci cand un tren care se indrepta spre orasul port Chittagong s-a ciocnit frontal cu un tren care se…

- Trei persoane au fost ranite și au ajuns la spital in urma unui accident rutier care a avut loc duminica dupa-amiaza, in Timiș. Cu toții erau pasageri intr-un autoturism condus de un barbat care, din pricina vitezei, a ieșit de pe carosabil și s-a oprit intr-un copac. Accidentul s-a petrecut in apropiere…

- Haos pe o șosea din vestul țarii, creat in urma unui accident rutier. Traficul este blocat in totalitate, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit violent, pe DN 79A, la intrare in localitatea Bocsig, din județul Arad. Doua persoane sunt incarcerate. Doua autoturisme s-au ciocnit la intrarea in localitatea…

- Ziarul Unirea FOTO. Carambol pe A1: Cinci persoane au ajuns la spital in urma unui accident intre mai multe autoturisme 14 persoane au fost implicate in carambolul de pe A1, petrecut in județul Timiș. Cinci persoane au ajung la spital. Accidentul a avut loc in jurul orei 3 noaptea, in apropierea localitații…

- Un tren regio a lovit, miercuri, un tir incarcat cu cereale, la o trecere la nivel cu calea ferata, intre localitațile Teremia și Comloșu Mare, din județul Timiș. Șoferul camionului a fost ranit și locomotiva a deraiat, citeaza Mediafax. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General…

- Coliziune puternica in aceasta dupa-amiaza, in urma cu puțin timp, pe drumul ce leaga Jimbolia de Sannicolau Mare. Un tir și un tren s-au izbit din plin, iar trenul a fost deraiat de pe șine. Din primele informații, șoferul tirului incarcat cu floarea soarelui a fost ranit. Accidentul a avut loc la…