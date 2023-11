Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer fara niciun spirit al realitatii a produs un accident in care au fost implicate mai multe masini. Conducatorul auto era aproape de coma alcoolica, dar si drogat. Joi, in jurul orei 7.15, un barbat in varsta de 53 de ani a condus un autoturism pe strada Gheorghe Adam dinspre strada Simion Barnuțiu,…

- Un șofer beat, drogat și cu permisul suspendat a lovit o tanara in timp ce traversa strada. Accidentul s-a petrecut joi seara pe o strada din centrul Ploieștiului. Barbatul a fost reținut de polițiști și urmeaza sa fie dus in fața instanței cu propunere de arestare preventiva. ”La data de 16 noiembrie…

- Tanar prins drogat la volan, pe o strada din Alba Iulia. Un alt șofer, depistat sub influența alcoolului, in Baia de Arieș Un șofer de 22 de ani din Alba Iulia a fost depistat de polițiști, in timp ce conducea sub influența drogurilor, pe o strada din oraș. Un alt șofer a fost prins baut la volan, luni…

- Un barbat din Craiova a fost depistat de politisti sub influența substanțelor psihoactive in timp ce conducea un autoturism pe strada Gheorghe Chițu din municipiu. Politisti din cadrul Biroului Rutier Craiova au depistat, pe 28 octombrie, un barbat, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism pe…

- Accident de circulație astazi, in intersecția de la Punctele Cardinale din Timișoara. „O tanara, in varsta de 20 de ani, a condus un autoturism pe strada Popa Șapca dinspre strada Aristide Demetriade inspre strada Martin Luther, iar la intersecție cu strada Oituz, ar fi intrat in coliziune cu un autoturism…

- O femeie, in varsta de 31 de ani, a condus un autoturism pe strada Gheorghe Adam din Timișoara dinspre Calea Lugojului spre Padurea Verde, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat, in varsta de 60 de ani, care se deplasa in fața sa și era angajat […] The post Un…

- In urma cu puțin a avut loc un accident rutier pe strada Septimiu Albini din Cluj Napoca. In evenimentul rutier au fost implicate un autoturism și o motocicleta. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada Septimiu Albini din…

- La data de 25 august 2023, in jurul orei 06.40, polițiștii din Aiud au fost sesizați, cu privire la faptul ca, pe o strada din municipiu, s-ar fi produs un accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari a rezultat ca un tanar de 23 de ani, din municipiul Aiud, in timp ce conducea…