Cadoul pe care Irinel Columbeanu i l-a făcut Irinei la revederea emoționantă din aeroport. Unde vor locui în această perioadă Irinel Columbeanu a fost foarte emoționat sa iși stranga fiica in brațe dupa 6 ani in care nu a mai vazut-o. Fostul milionar a facut un gest impresionant pentru Irina, care a venit din SUA special pentru a petrece timp cu tatal ei.Inainte de a merge la aeroport, Irinel Columbeanu a oferit un interviu pentru wowbiz.ro, unde a vorbit cu multa emoție despre fiica lui. „Nu am mai vazut-o din data de 5 iulie 2018. Deci sunt deja șase ani", a mai precizat fostul milionar. Irina Columbeanu s-a mutat in urma cu 6 ani in Statele Unite ale Americii, in Malibu, acolo unde locuiește alaturi de mama ei, Monica… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

