- Doua automobile s-au ciocnit astazi, la amiaza, pe DN 59, șoseaua care leaga Timișoara de Deta și granița cu Serbia. Din primele informații. In mașinile implicate in accident se aflau opt persoane. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de urgența, dar și de poliție, iar traficul in zona a…

- Accident, luni dimineața, la Spataru, provocat de o buzoianca grabita. Femeia, de 31 de ani, a intrat cu mașina din DN2B pe DN2E85 fara sa se asigure suficient, acroșand un alt autoturism, Audi, care se deplasa regulamentar, condus de o femeie de 49 de ani. Dupa impact, mașina lovita a ricoșat intr-o…

- Accident rutier in lanț pe un drum intens circulat din vestul țarii. Mai multe autoturisme au fost distruse in urma unei coliziuni in care au fost implicate 15 persoane, doua dintre ele fiind ranite. Incidentul s-a petrecut in localitatea aradeanu Zimandu Nou, pe DN79, pe sensul de mers Oradea – Arad.…

- Un nou accident s-a produs astazi pe Autostrada A1, pe sensul de mers Timișoara – Lugoj, la kilometrul 475. Conform ISU Timiș, in coliziune au fost implicate o camioneta, un microbuz transport marfa și doua autoturisme. In cele patru autovehicule se aflau 10 adulți și doi minori, dintre care patru persoane,…

- Ciocnire violenta între doua mașini pe Calea Șagului din Timișoara. Accidentul a avut loc la intersecția bulevardului cu strada Vulturilor. Doua mașini veneau paralel dinspre intersecția de la Reșiței catre Calea Șagului.

- Accident grav in aceasta seara, in Calea Șagului din Timișoara. In urma coliziunii, unul dintre autoturisme s-a rasturnat pe mijlocul șoselei. Din primele informații, doua persoane au ramas incarcerate. UPDATE Conform primelor informații de la fața locului, accidentul s-a produs intre doua autoturisme,…