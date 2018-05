Stiri pe aceeasi tema

- Un accident a avut loc in jurul orei 16:00 pe strada Mintiului din Gherla. Potrivit primelor informații, un șofer de 38 de ani din Țaga in timp ce se deplasa pe strada Ciocarliei, ajuns la intersecția cu strada Mintiului nu a respectat semnificația indicatorului STOP, astfel intrand in coliziune cu…

- Un accident rutier a avut loc aseara, dupa ora 22.00, in Timiș. O tanara de 20 de ani se afla la volanul unei mașini pe strada Decebal din orașul Sannicolau Mare, iar la intersecție cu strada Eminescu, nu a acordat prioritate unui alt autoturism, condus de un barbat de 39 de ani. Cele doua mașini […]…

- Trei masini au fost implicate intr-un accident rutier petrecut miercuri, in jurul orei 11.00, pe strada Nicolae Iorga, dinspre pasarela de la Burdujeni spre gara.Din primele informații ale anchetatorilor rezulta ca un tanar aflat la volanul unui BMW inmatriculat in Botosani, care circula pe strada ...

- Politistii constanteni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, unde un tanar, de 24 de ani, din Cernavoda a condus un autoturism pe strada Salciilor, din Constanta, si ajungand la intersectie cu strada Liliacului, pe fondul nerespectarii indicatorului rutier Oprire, a patruns…

- In data de 16.03.2018, in jurul orelor 08.12 un barbat, din Cobadin, in varsta de 43 de ani a condus auto marca Mercedes pe strada C.Bratescu din Constanta dinspre b dul Tomis catre I.G.Duca. In momentul in care a ajuns la intersectie cu strada Mihai Viteazu, din cauza nerespectarii indicatorului rutier…

- Cinci persoane, printre care si doi copii, au fost ranite miercuri, in urma unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme, pe DN6, pe soseaua dintre Timisoara si Sannicolau Mare. Circulația a fost blocata. Ranitii au fost transportati la spital. Trei masini s-au izbit pe DN6, in dreptul…

- In cursul dupa amiezii de astazi, un carambol a avut loc la intersectia strazilor Soveja si Baba Novac. Mai multe masini care nu au pastrat distanta regulamentara s au ciocnit. Circulatia in zona a fost ingreunata din cauza evenimentului.Din fericire, nu au fost persoane ranite in urma incidentului.Sursa…

- Un conducator auto aflat sub influenta alcoolului a avariat 5 autovehicule parcate pe o strada din Cluj-Napoca, dupa ce a pierdut controlul asupra directiei de deplasare. La data de 10 martie, in jurul orei 1:40, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au fost sesizati…