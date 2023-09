Stiri pe aceeasi tema

- Carambol cu 5 mașini pe DN 56A, in Mehedinți: Sunt 4 victimePatru persoane au fost ranite, duminica seara, intr-un accident produs pe DN 56A, in localitatea Hinova, județul Mehedinți. In impact au fost implicate 5 autovehicule, anunța Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 56A, localitatea Hinova, județul Mehedinți, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate 5 autovehicule.In urma impactului au rezultat 4 victime, care sunt evaluate medical.Circulația rutiera este oprita pe…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 66 Defileul Jiului, judetul Gorj, sa produs un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme.In urma impactului au rezultat 4 victime, care urmeaza a primi ingrijirile medicale necesare.Circulatia rutiera este…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 22D, intre localitatile General Praporgescu si Horia, judetul Tulcea, a avut loc o coliziune intre trei autovehicule, in urma careia a rezultat ranirea usoara a trei persoane, evaluate medical. Traficul rutier este intrerupt…

- Carambol pe Valea Oltului. Cinci mașini au fost implicate intr-un accident produs duminica in județul Sibiu. Trei persoane au fost ranite, anunța autoritațile.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca duminica, pe DN 7 Ramnicu Valcea-Sibiu, la kilometrul 240, in zona…

- Circulatia este oprita aproximativ 30 de minute.Doua autoturisme au fost implicate intr un accident produs pe DN 1 la iesire din municipiul Brasov catre localitatea Timisu de Jos, judetul Brasov, soldat cu ranirea a trei persoane, asistate medical la fata locului, spun cei de la Centrul INFOTRAFIC din…

- Miercuri, patru persoane au fost ranite in urma unui accident rutier in care au fost implicate patru mașini și un camion. Evenimentul a avut loc pe DN 71, la intersecția cu un drum județean in apropierea localitații Moara Noua din județul Dambovița. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 13A, localitatea Capalnita, judetul Harghita, s a produs o coliziune frontala intre un motociclist si un autoturism.In urma impactului, motociclistul a decedat. Circulatia rutiera se desfasoara pe un singur fir, alternativ,…