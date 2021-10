Accident în Cluj: Un microbuz s-a răsturnat! Șase oameni, transportați la spital – VIDEO Un accident de circulație, ce a avut loc vineri dimineața, a trimis mai multe persoane in grija medicilor. Totul, dupa ce un microbuz s-a rasturnat. Accidentul a avut loc in județul Cluj. Din cate se poate vedea din imaginile surprinse la fața locului, in ajutorul persoanelor ranite au intervenit mai multe autospeciale ale salvatorilor, inclusiv […] The post Accident in Cluj: Un microbuz s-a rasturnat! Șase oameni, transportați la spital - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

