Stiri pe aceeasi tema

- A ajuns la spital cu diverse traumatisme, dupa ce a incercat sa treaca strada neregulamentar. Un tanar, in varsta de 28 de ani, a fost lovit in plin de o masina pe carosabil. Accidentul s-a petrecut noaptea trecuta, pe bulevardul Iurie Gagarin din sectorul Centru al Capitalei.

- Accident teribil de circulație, duminica la pranz, pe drumul ce leaga localitațile timișene Lenauheim și Iecea Mare. Doi barbați și-au pierdut viața, iar un copil este in coma la spital dupa ce un autoturism s-a izbit de un cap de pod și apoi s-a dat de mai multe ori peste cap. Accidentul s-a produs…

- Accidentul s-a produs pe drumul ce leaga localitațile timișene Lenauheim și Iecea Mare. Conducatorul auto a pierdut controlul volanului, iar autoturismul s-a izbit violent de un cap de pod dupa care s-a dat de mai multe ori peste cap. Conducatorul auto, fiul sau minor, dar și un alt barbat…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs pe drumul ce leaga localitațile timișene Lenauheim și Iecea Mare. Conducatorul auto a pierdut controlul volanului, iar autoturismul s-a izbit violent de un cap de pod dupa care s-a dat de mai multe ori peste cap. Conducatorul auto, fiul sau minor,…

- Patru persoane au fost ranite si au fost transportate la spital in urma unui accident rutier produs vineri in localitatea Corbi din judetul Arges, unde o soferita a pierdut controlul volanului si a lovit o masina parcata, in care urca o familie (mediafax).Potrivit purtatorului de cuvant al…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Arges, Madalin Zamfir, accidentul s-a produs in conditiile in care o femeie de 50 de ani care conducea un autoturism a lovit o alts masina parcata si in care urca o familie. In urma impactului, doi copii si o femeie, precum si soferita care a provocat…

- Un barbat din Gherla aflat pe o motocicleta a fost ranit intr-un accident produs vineri seara, la ieșirea din Fizeșu Gherlii spre Țaga, scrie GherlaINFO.ro . Accidentul s-a produs in jurul orei 19:30, cand motociclistul, un barbat in varsta de 55 de ani, din Gherla, care circula spre Țaga, a fost acroșat…

- Un barbat din Gherla aflat pe o motocicleta a fost ranit intr-un accident produs vineri seara, la ieșirea din Fizeșu Gherlii spre Taga. Accidentul s-a produs in jurul orei 19,30, cand motociclistul, un barbat in varsta de 55 de ani, din Gherla, care circula spre Taga, a fost acroșat cu oglinda de un…