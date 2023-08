Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de cinci adolescenți a furat o masina si a intrat cu ea in curtea unui liceu, chiar vizavi de sediul politiei. Agentii de la Poliția Municipiului Reșița au fost sesizați despre faptul ca un autoturism a lovit gardul unei unitați de invațamant din municipiu, iar ocupanții au abandonat autoturismul.…

- Un caz șocant s-a petrecut, marți, intr-o localitate din Calarași. Șapte copii au inghițit antibiotice, unii dintre ei fiind in stare de inconștiența. Potrivit unor sure judiciare, IPJ Calarași a fost sesizat cu privire la faptul ca, in localitatea Dragalina, 7 copii, cu varste cuprinse intre 4 și 12…

- Salvamontiștii au intervenit, luni seara, pentru recuperarea cadavrului unui barbat care a cazut in prapastie, la Cota 1400. ”Salvamont Sinaia și Salvamont Prahova au intervenit in aceasta seara pentru recuperarea trupului unei persoane cazute dintr-un punct de belvedere, situat in apropierea Cotei…

- Un copil de 11 ani a murit dupa ce și-a pierdut cunoștința la bordul unui zbor Turkish Airlines in drum spre New York din Istanbul, serviciile medicale nu au putut sa-l resusciteze dupa ce avionul a aterizat de urgența la Budapesta, a informat agenția de presa MTI. citata de Reuters. MTI a spus ca Serviciul…

- Un copil de 13 ani a scapat cu viata dupa ce a cazut de la etajul al doilea al unui bloc de locuinte din municipiul Pitesti. Acesta a suferit mai multe traumatisme, fiind dus la spital. Incidentul a avut loc sambata dimineata, intr-un bloc situat pe strada Trandafirilor din Pitesti. Potrivit ISU Argeș,…

- Un farsor care a inșelat mai multe persoane solicitand donații pentru un copil bolnav, in varsta de 4 ani a fost reținut de polițiștii botoșaneni. Tanarul, in varsta de 27 de ani, din județul Neamț a fost reținut de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale. Din cercetarile polițiștilor…

- Incident grav in comuna Apata, judetul Brasov. Un copil in varsta de doi ani a fost ranit, marti, dupa ce o poarta a cazut peste el. In urma incidentului, copilul a intrat in stare de inconstienta si a fost preluat de un elicopter SMURD pentru a fi transportat la Spitalul de Copii din Brasov. „La […]…

- O fetița din Botosani, in varsta de un an si jumatate, a ajuns in weekend-ul trecut in stare grava la spital dupa ce a baut benzina. Micuța a luat o inghițitura din amestecul pregatit de tatal ei. Barbatul pusese intr-un recipient de plastic benzina si ulei pentru a alimenta rezervorul unei motocoase.…