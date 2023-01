Accident în Bichigiu! Femeie acroșată de autoturism O femeie din Bichigiu a fost ranita și a ajuns la spital, joi, dupa ce, in timp ce se deplasa pe marginea DC 42 din localitate, a fost acroșata de un autoturism. Polițiștii rutieri din Nasaud au intervenit astazi la un accident rutier, produs pe Drumul Comunal 42, in Bichigiu. Conform primelor date, un barbat, de 62 de ani, din Bichigiu, in timp ce conducea un autoturism de teren, a acroșat o femeie, de 65 de ani, din aceeași localitate, care de deplasa pe marginea drumului. In urma accidentului, femeia a fost ranita și transportata la spital. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest,… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

