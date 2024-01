Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment rutier a avut loc in dimineața zilei de joi, 4 ianuarie, in Argeș. Este vorba despre un accident produs in centrul comunei Poiana Lacului, in care au fost implicate doua autoturisme. Citește și: Asistenta de la Neurologie moarta la volan in ziua de Revelion este inmormantata astazi Au intervenit…

- La data de 28 decembrie, politiștii din cadrul municipiului Dragașani au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier in localitatea Dragoești, soldat cu victime. Din verificarile preliminare efectuate s-a stabilit ca, un barbat de 76 de ani, din județul Olt, in timp ce conducea un autoturism…

- Peste 20 de persoane recuperate de pe munte in ultimele 24 de ore au fost predate Serviciului de Ambulanta sau SMURD pentru transport la spital, anunta joi dimineata, potrivit news.ro.”In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 51 apeluri prin care se solicita interventia…

- Luni, 25 decembrie 2023, in jurul orei 17.30, pe DN 14B, in zona intersecției cu DJ 107B, in afara localitații Mihalț, un tanar de 25 de ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 36 de ani, din Alba Iulia. In […] The post…

- Garda de Intervenție Cornești intervine, la Cojasca, cu o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD, Garda de Intervenție Racari cu o ambulanța SMURD, iar Serviciul de Ambulanța Județean Dambovița cu un echipaj, in urma unui accident in care au fost implicate doua autoturisme. La fața locului…

- Patru persoane, intre care un bebelus de noua luni, au fost transportate la spital, marti, in urma unui accident produs in localitea Panet din judetul Mures, potrivit news.ro.Potrivit ISU Mures, accidedntul a avut loc intre doua autoturisme, pe strada Principala din localitatea Panet. Acolo au ajuns…

- In jurul orei 13:00, pompierii bacauani au fost solicitati sa intervina in comuna Caiuti, pe DN 11A, in urma unui apel primit pe SNUAU 112, care anunta producerea unui accident rutier intre un microbuz, in care se afla o singura persoana si un autoturism. Potrivit ISU Bacau, de urgenta, la locul indicat…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au fost solicitați sa intervina, marți dimineața, la un accident rutier petrecut in apropiere de localitatea Feleacu. La fața locului au intervenit 3 autospeciale cu modul de descarcerare, șase echipaje SAJ, doua echipaje SMURD și un elicopter SMURD.…