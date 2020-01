Stiri pe aceeasi tema

- Patru copii au murit la Timișoara arsi de vii, în noaptea de miercuri spre joi, în urma unui incendiu izbucnit în locuința lor. Parintii nu erau acasa, iar din casa a reușit sa iasa doar fratele lor, un adolescent de 14 ani, transmite Mediafax. Potrivit ISU Timiș,…

- Patru persoane au fost ranite și transportate la spital in urma unui accident rutier care a avut loc aproape de Timișoara. Șoferul vinovat a ieșit in afara carosabilului cu autoturismul și s-a oprit intr-un copac. Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența, in jurul orei 14.35, la un accident…

- ISU Timiș a fost solicitat sa intervina, in ziua de Craciun, la ora 12:40, pentru asigurarea masurilor PSI și descarcerare la un accident rutier intre doua autoturisme. Accidentul s-a produs inntre localitațile Remetea Mare si Bucovaț. In accident au fost implicate 10 persoane dintre care 6 adulți și…

- Accident violent astazi, in prima parte a zilei, pe una dintre arterele intens circulate din Timișoara. Doua autoturisme au fost facute praf, in urma coliziunii care a avut loc pe bulevardul Iuliu Maniu. Partea din fața a unuia dintre autovehicule a fost distrusa in totalitate, iar cealalta mașina,…

- Pericol sau coincidența tragica, in weekend, intr-un bloc de pe strada Mioriței din Timișoara. Echipajele de ambulanța au fost chemate sa acorde asistența medicala pentru opt persoane, dintre care patru copii. Doi dintre copii au decedat la spital. Mai mult, luni dimineața, mama unuia dintre cei decedați…

- Noua persoane dintr-un bloc de pe strada Mioritei din Timisoara au ajuns la spital in ultimele zile, iar trei dintre acestea au murit. Printre cei decedati se afla si un copil de doar 10 zile, despre care medicii spuneau initial ca s-ar fi inecat cu lapte, dar si un copil de trei ani si mama acestuia.…

- Un accident de circulatie cu urmari grave a avut loc pe o sosea din judetul Timis, nu departe de Timisoara. The post Un tractorist a bagat doi oameni in spital, in apropiere de Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Alerta in apropiere de Timișoara, data ieri, prin 112, de un cetațean care a observat mai mulți barbați la taiat de lemne. Hoții au fost zariți in apropiere de Timișoara, la marginea unui dig dintre localitațile Ghiroda și Remetea Mare. Agenții Poliției Locale Ghiroda i-au surprins, apoi, pe cei trei,…