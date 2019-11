Accident în apropiere de Nușfalău. Un tânăr a fost rănit Un accident de circulație, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc in dupa-amiaza zilei de sambata – 30 noiembrie, pe Drumul Național 1H, in afara localitații Nușfalau. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Salaj, din primele cercetari efectuate de polițiști s-a stabilit ca un tanar de 21 de ani, din comuna Plopiș, in timp ce conducea autoturismul pe direcția Șimleu Silvaniei-Nușfalau, a efectuat o manevra de depașire a unei coloane de autovehicule prin incalcarea marcajului longitudinal continuu și in zona de acțiune a indicatorului “Depașirea interzisa”,… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

