Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier intre doua autoturisme s-a produs in aceasta dimineața in jurul orei 6,20 pe Calea Victoriei din Turda Din primele informații nu este vorba despre un eveniment rutier grav. Trei persoane au fost consultate de echipajele medicale, o femeie a fost transportata de catre SMUD la spital…

- Un accident s-a produs pe raza localitații Mihaiești, in aceasta dimineața. In accident a fost implicat un singur autoturism, iar in cele din urma la spital au ajuns 3 persoane, dintre care un minor. ”Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, respectiv ai Garzii de Intervenție Aghireșu, au…

- Un accident produs in zona localitații Jucu, in aceasta dimineața, urmat de un incendiu care a izbucnit la un autoturism implicat in acest accident, era sa determine moartea unei femei de 43 de ani, care a fost salvata de intervenția prompta a participanților la trafic, care au scos-o din mașina ce…

- Doua autoturisme s-au facut praf in urma unui accident care s-a produs in localitatea Mera, comuna Baciu. In urma accidentului, un barbat și o femeie au fost transportatți la spital. Barbatul a fost dus intubat, iar femeia avea o leziune la picior. ”Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca…

- O șoferița a luat-o pe aratura, la propriu. A pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a ieșit de pe carosabil dupa care s-a rasturnat cu mașina pe un camp. Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit miercuri dimineața la un accident rutier petrecut intre localitațile Țaga și Santioana.…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier pe strada 21 Decembrie din Cluj Napoca. Din primele informații, in accident au fost implicate doua auto mașini, printre care și un microbuz de transport persoane. UPDATE: „Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu puține momente…

- Doua persoane au fost transportate la spital in urma unui accident petrecut pe strada Observatorului din municipiul Cluj-Napoca, in aceasta dupa-amiaza. „La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD. Echipajele operative au gasit la locul accidentului trei…

- Un accident rutier s-a produs pe strada Laminoriștilor din Campia Turzii in urma cu o ora. Pompierii de la Detașamentul Turda au intervenit alaturi de un echipaj medical. Evenimentul rutier a fost semnalat in jurul orei 8,20. Vom reveni cu detalii in curand. UPDATE: Din informațiile obținute de TurdaNews…