Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Garzii de intervenție Gilau, Punctul de Lucru Florești și a Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un grav accident rutier petrecut pe raza localitații Capușu Mare. La fața locului acționeaza o autospeciala cu modul de descarcerare, doua echipaje SMURD și doua…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut pe Bulevardul Eroilor din municipiul Cluj-Napoca. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au gasit un autoturism și o motocicleta avariate. O femeie…

- In jurul pranzului a avut loc un accident in localitatea Huedin, trei persoane fiind transportate la spital. „Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in urma cu puține momente la un accident rutier petrecut pe strada Horea din Huedin. In accident au fost implicate o autoutilitara incarcata…

- Un autoturism s-a rasturnat in curtea unei gospodarii din Negreni, in aceasta dimineața, la o diferența de nivel de circa 4 metri, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului. Un barbat a fost transportat la spital. ”Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit la un accident rutier petrecut…

- Un accident rutier s-a produs in jurul amiezii in zona localitații Paniceni din județul Cluj, fiind implicat un autoturism și dpua motociclete. „Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații Paniceni. La fața locului s-au deplasat…

- Un accident s-a produs in aceasta seara in județ, un tanar de circa 20 de ani fiind transportat de urgența la spital, in stare grava. „Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in aceasta seara la un accident rutier petrecut pe raza localitații Rogojel. La fața locului s-au deplasat o…

- Un clujean in varsta de 35 de ani a fost transportat de spital in urma unui accident petrecut in urma cu puține momente pe DJ 109. „Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut pe raza localitații Borșa. Apelul de urgența a venit in jurul orei 17:30, iar la…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut in localitatea Țaga. In accident a fost implicat un singur autoturism, iar un barbat de aproximativ 40 de ani, conștient, primește ingrijiri medicale. La fața locului acționeaza echipajele de la Punctul…