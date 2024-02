Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in urma cu puține momente la un accident rutier petrecut pe DJ 108N, intre localitațile Aghireșu și Petrindu (județul Salaj). „La misiune au luat parte echipajele de la Garda de Intervenție Aghireșu, forțele noastre gasind la fața locului…

- Puțin dupa miezul nopții s-a produs un accident rutier pe un drum din județ. Posibil din cauza carosabilului umed și a vizibilitații reduse, respectiv condiții de ceața. Evenimentul rutier a avut loc la Garbau, acolo unde un autoturism s-a rasturnat. Din fericire accidentul s-a soldat doar cu pagube…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit noaptea trecuta la un accident rutier petrecut in localitatea Garbau. „La fața locului au acționat echipajele de la Garda de Intervenție Aghireșu, care au gasit un autoturism rasturnat. Din fericire, nu au existat victime, iar pompierii…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au fost solicitați, luni dimineața, sa intervina la un accident rutier petrecut in localitatea Mica. Potrivit ISU Cluj, in accident au fost implicate doua autoutilitare, insa din fericire nu exista victime incarcerate. O persoana este evaluata de echipajul SMURD.…

- Un accident s-a produs in aceasta dimineața pe raza localitații Topa Mica, in județul Cluj, dupa ce șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului. O femeie a ajuns la spital. ”Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe raza…

- Un accident rutier s-a produs vineri dimineața, 1 decembrie, la Topa Mica.Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe raza localitații Topa Mica. La fața locului s-a deplasat echipajul de la Garda de Intervenție Aghireșu, iar in accident…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit noaptea trecuta la un accident rutier petrecut la ieșire din orașul Huedin, spre localitate Beliș. La misiune au luat parte o autospeciala cu modul de descarcerare și o ambulanța SAJ. Apelul de urgența a venit in jurul orei 00:05, iar echipajele…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit duminica dimineața la un accident rutier petrecut pe raza localitații Izvoru Crișului. Conform ISU Cluj, in accident au fost implicate doua autoturisme, insa din fericire nu au existat victime incarcerate. La misiune iau parte o autospeciala cu…