Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a produs, duminica dimineața, pe DN1 E60, la ieșire din Șaula spre Izvoru Crișului. Din nefericire, doi tineri au decedat in urma impactului dintre o autocisterna și un autoturism. Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit, duminica dimineața, a un grav accident…

- Grav accident luni, 10 aprilie, petrecut in comuna Florești, județul Cluj, in care au fost implicate doua autoturisme, o autoutilitara și parțial un autobuz CTP. Traficul este blocat pe ambele sensuri de mers. ”Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu puține momente…