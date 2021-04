Accident grav pe DN2. Impact violent între un TIR și două mașini: patru victime Un accident grav a avut loc, joi dimineața, intre un TIR și doua mașini. Autoturismele s-au ciocnit pe DN 2 (E 85) in zona localitații Garoafa din județul Vrancea. Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite. Din primele informații, traficul a fost blocat pe sensul de merg Focșani-Bacau. Polițiștii au intervenit pentru a […] The post Accident grav pe DN2. Impact violent intre un TIR și doua mașini: patru victime first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- UPDATE – Patru persoane, printre care si doua fete de 11 si 13 ani, au fost ranite, joi dimineata, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme si un TIR, pe DN2, la Garoafa, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Joi, ora 06,25, am fost sesizati prin…

- Astazi, ora 06.25, am fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca pe DN 2 – E 85, in zona localitații Garoafa a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme și un tir, patru persoane fiind ranite, dintre care doua fete minore, in varsta de 11, respectiv 13 ani. […]…

- Astazi, ora 06.25, am fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca pe DN 2 – E 85 – Garoafa a avut loc un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme și un tir, 3 persoane fiind ranite. Traficul este blocat pe sensul de mers Focșani- Bacau. Comunicat IPJ Vrancea, 15 […] Articolul…

