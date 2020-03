Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 19 ani și-a pierdut viața și alte trei persoane au fost ranite, duminica, intr-un accident produs pe DN1 la ieșirea din localitatea Vladeni spre Fagaraș in județul Brașov, transmit...

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 13:30, in localitatea Apahida, dinspre Jucu. Din primele informații, trei autovehicule au fost implicate in accident. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații…

- Un accident rutier a a vut loc cu puțin timp in urma in Zarnesti, pe str. 1 Decembrie. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, maior Ciprian Sfreja, in accident sunt implicate patru autoturisme. UPDATE „In urma impactului au rezultat 4 victime, care…

- Un accident rutier a a vut loc cu puțin timp in urma in Zarnesti, pe str. 1 Decembrie. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, maior Ciprian Sfreja, in accident sunt implicate patru autoturisme. Din pacate sunt și doua victime. Acestea sunt constiente…

- Pompierii militari intervin, luni, la Toplita, pentru dislocarea unui zapor de gheata care a blocat albia paraului Valea Toplitei si doua cai de acces in doua locuinte, potrivit Agerpres. Biroul de Presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita a precizat ca la fata locului se…

- O fetita de 11 ani a fost ranita grav la cap, sambata, dupa ce masina la volanul careia se afla tatal ei s-a rasturnat pe un drum din statiunea Baile Govora, conform Agerpres.Citește și: Un raport CIA arunca in aer Romania! Iliescu, la un PAS de a cere sprijinul Securitații in ianuarie 1990…

- Un tanar a fost gasit inecat si a fost adus la mal de catre echipa de scafandri de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Olt, potrivit purtatorului de cuvant al institutiei Alin Basasteanu. Barbatul a fost dat disparut de joi seara, scrie antena3.ro.Barbatul era in stop cardio respirator si…