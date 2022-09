Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in care au fost implicate o autoutilitara si un TIR a avut loc, sambata seara, pe autostrada A1, in zona localitatii Faget din judetul Timis. In urma accidentului, soferul autoutilitarei a decedat, iar o femeie, un alt barbat si o fata de 6 ani au fost raniti si transportati la spital.…

- Din pacate, una dintre victimele accidentului petrecut azi dimineața pe drumul național 1 F, in zona Meseș, a decedat. In accident au fost implicate doua mașini, in urma coliziunii fiind ranite doua persoane, una intrand in stop cardiorespirator. In pofida manevrelor de resuscitare, un tanar de 24 de…

- Un britanic a murit și șase persoane au fost ranite dupa ce un iaht s-a lovit de stanci in largul coastelor italiene, potrivit Sky News. The post Un britanic a murit, alte șase persoane au fost ranite grav dupa ce un iaht s-a lovit de stanci, in Italia first appeared on Money .

- Patru oameni au murit, iar cinci au fost transportați la spital, in urma unui accident care a avut loc pe DN 2, in afara localitatii Sinesti. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Ialomita, in eveniment au fost implicate trei autoturisme si noua persoane. In urma impactului, patru…

- Doi barbati au murit si alte patru persoane, intre care un copil de patru ani, au fost ranite, marti dimineata, dupa ce o autoutilitara in care se aflau cetateni bulgari s-a izbit de un camion oprit pe DN 56, in localitatea doljeana Basarab. Traficul este restrictionat in urma accidentului.

- Un accident rutier a avut loc marti, pe A1 Bucuresti-Pitesti. Un șofer in varsta de 47 de ani a murit, dupa ce a fost acroșat de un TIR in timp ce se afla pe banda de urgența pentru a rezolva problema la o roata. Polițiștii au deschis o ancheta. Accidentul a avut loc azi pe A1 la kilometrul 112. „Un…

- Un șofer care era oprit cu mașina pe banda de urgența a autostrazii București-Pitești, pentru rezolvarea unei probleme la o roata, a fost lovit, marți, de un TIR care circula pe banda 1. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Accidentul a avut loc marți dimineața, in jurul orei 06:10, pe sensul de mers inspre punctul de frontiera Nadlac. Automarfarul aștepta pe banda de urgența, in coloana, pentru a trece frontiera.