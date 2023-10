Accident grav la Sibiu. A fost activat Planul Roșu A fost activat Planul Roșu la Sibiu. Peste 20 de persoane au trait clipe de groaza dupa ce microbuzele in care se aflau au fost implicate intr-un accident. ISU Sibiu a intervenit de urgența pe strada Salzburg din municipiul Sibiu la un accident rutier in care au fost implicate doua microbuze. In cele doua microbuze se aflau muncitori, atat barbați cat și femei. Șoferul unuia dintre microbuze a ieșit de pe un drum secundar fara a se asigure și a intrat in coliziune cu microbuzul care circula regulamentar. In accidentului au fost implicate 23 de persoane care au primit ingrijiri medicale. 19 pasageri,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

